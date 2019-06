Niente lattine, bottiglie e bici: il Foro Annonario è blindato per il CateRaduno

di Sabrina Marinelli

SENIGALLIA Vietati contenitori in vetro e lattine nelle aree dei concerti del CaterRaduno, dove non saranno ammesse nemmeno le biciclette. Misure di sicurezza adottate dal Comune, che ieri mattina ha inviato la commissione di vigilanza al Foro Annonario per un sopralluogo. Per garantire lo svolgimento in massima sicurezza degli spettacoli il Comune ha emanato ieri un’ordinanza contenente alcune modifiche alla viabilità.Dalle 18 alle 24 di oggi e domani sarà istituito il divieto di sosta sulle seguenti vie e piazze: via Perilli, (comprese le biciclette e il cortile di accesso alla biblioteca); piazza Simoncelli (biciclette incluse); via Portici Ercolani, da via Fratelli Bandiera a corso 2 Giugno; via Portici Ercolani, da Corso 2 Giugno a via Manni (ambo i lati e velocipedi inclusi); via Chiostergi; il parcheggio esterno alla carreggiata di viale Leopardi, lato monte dell’ex Gil. Divieto di sosta anche nel parcheggio di collegamento tra via Perilli e viale Bonopera; via Bovio, da via Minghetti a lungomare Marconi, riservando l’area alla sosta delle biciclette, poi ancora divieto di sosta in viale Bonopera e via Manni (biciclette incluse).