«Niente condizionatore in ospedale: â€‹la paziente s'è aggravata ed è morta»

SENIGALLIA Entra in ospedale con la febbre e ne esce morta dopo aver contratto una polmonite batterica. È il caso, denunciato dal Comitato per la difesa dell’ospedale, di una 88enne di Sant’Angelo ricoverata nel reparto di Medicina dove, nel periodo di degenza, non funzionava l’aria condizionata. Un problema non isolato perché per settimane i dializzati sono stati costretti a portarsi il ventilatore da casa.«La popolazione tutta di Senigallia dovrebbe sapere che i ricoverati all’ospedale della città, oltre ad essere curati fanno la sauna per tutto il tempo della degenza» lo sfogo del figlio della 88enne prima ancora che la madre morisse.