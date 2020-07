«Qui niente caffè senza mascherina». Ecco il bar che fa rispettare le regole

SENIGALLIA - Al Bar Fraboni da Dean chi non indossa la mascherina non viene servito. Il titolare del noto locale di Brugnetto è inflessibile anche a rischio di perdere clienti. La sicurezza prima di tutto. Ha affisso un cartello con la scritta “Senza mascherina non sarete serviti”. C’è chi entra tenendola abbassata, chi ce l’ha infilata al braccio giusto per far vedere di averla ma Dean Hajredini non ci sta. Va indossa e basta, è la legge e va rispettata.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, terapie intensive vuote ma crescono i ricoverati nelle Marche: ce ne sono tre a Pesaro



«Lavoriamo con la mascherina davanti ai forni ad oltre 300 gradi per tutto il giorno – racconta il titolare - e poi vediamo entrare clienti che non la portano, mancando di rispetto a noi e ad altri clienti che invece la indossano. Non ci importa se in giro nessuno rispetta più questa regola, noi la rispettiamo. La mascherina da gomito o da mento non vale». Insomma va indossata. C’è chi non ha gradito tanta rigidità e ha preferito andare in altri bar più flessibili. «Noi partiamo dal presupposto che ci sono leggi nazionali e regionali che ci impongono di far seguire ai nostri clienti determinate regole – prosegue Dean Hajredini -. Non entriamo nel merito delle regole, schierandoci da una parte o dall’altra, ma ci limitiamo a rispettarle. Questo è il nostro dovere. Il fatto che altri miei colleghi non si sentano in dovere di rispettarle non incide minimamente sulla mia scelta. La reazione dei clienti? Una piccola parte è rimasta infastidita da questa rigidità ma la maggioranza ci sceglie proprio per questo motivo».

Con la disposizione dei tavolini ha risolto anche il problema degli assembramenti. All’entrata tavoli e sedie sono dimezzati rispetto al solito. Dentro al bar nessun posto a sedere perché i tavoli sono stati utilizzati come distanziatori fisici al bancone del bar. Per l’asporto della pizza invece può entrare un cliente per volta per il ritiro. «Tornando alla mascherina se vedo che uno non la indossa lo richiamo invitandolo a metterla e se non lo fa lo faccio andare fuori. Comunque è triste come possa essere percepito come radicale un gesto che è il semplice rispetto delle regole».

© RIPRODUZIONE RISERVATA