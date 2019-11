Senigallia: niente App, disagi per pagare i parcheggi in zona stadio

SENIGALLIA - Disagi con il pagamento elettronico della sosta per i parcheggi dello stadio. Un problema che si è verificato soprattutto lunedì, anche se alcuni casi sono stati registrati anche ieri. È accaduto ad alcuni automobilisti di non riuscire a connettersi all’App di MyCicero e quindi non poterla utilizzare per pagare la sosta; altri invece riuscivano a collegarsi, ma nel momento di bloccare il pagamento, a parcheggio ultimato, l’applicazione non si apriva. Per evitare di pagare oltre il dovuto, in questo caso, gli automobilisti si sono dovuti allontanare perché la mancanza di ricezione, a quanto pare, riguardava solo la zona stadio, quindi i parcheggi di via Campo Boario, di viale dello Stadio e quelli interni all’antistadio. Il problema dovrebbe essere superato perché si è trattato di una disfunzione di internet, ieri già risolta. Qualora dovesse capitare di nuovo, invece di chiamare la polizia locale, bisogna contattare il numero 071/9207000 messo a disposizione dell’azienda oppure scrivere all’indirizzo mail assistenza@mycicero.it per segnalare il disservizio.

La App di MyCicero avrà un ruolo fondamentale anche nel periodo natalizio perché, proprio utilizzandola dal 30 novembre al 6 dicembre, si pagherà la sosta con uno sconto del 50%. Invece di 1 euro si pagheranno 50 centesimi l’ora, mantenendo comunque la prima mezz’ora gratuita. Un’agevolazione prevista dal Comune per incentivare lo shopping natalizio in centro storico.

