Niente altoparlanti alla fiera: multati gli ambulanti "fracassoni"

SENIGALLIA - Guerra dei decibel pure alla fiera dove la polizia locale è dovuta intervenire per sanzionare alcuni ambulanti. La loro colpa? Aver utilizzato gli altoparlanti vietati dal regolamento comunale. Due sono stati sanzionati ma il numero potrebbe crescere perché anche ieri sera i controlli sono proseguiti. I residenti si sono lamentati del baccano che, a loro avviso, facevano gli ambulanti.Forse speravano in una maggiore tolleranza da parte di chi vive in centro, dal momento che la fiera dura tre giorni e mezzo e si sa che porta allegria e quindi anche un po’ di rumore. La polizia locale aveva informato appena arrivati gli ambulanti che non era possibile utilizzare gli altoparlanti. Di fronte alle lamentele, giovedì sera i vigili sono dovuti intervenire per sanzionare i responsabili.