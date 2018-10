Nega un Campari al giovane ubriaco. Insulti alla barista e arriva la polizia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - La barista gli nega un Campari, vedendolo ubriaco, e lui la insulta. È accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì al Bar Lina su via Po. Intorno alle 18.30. Un cliente è intervenuto in sua difesa ed è stato spintonato dal ragazzo, un 27enne della zona. Proprio i clienti, temendo la situazione potesse degenerare, hanno chiamato la polizia arrivata con tre mezzi. In città c’era anche il Reparto prevenzione crimine di Perugia.