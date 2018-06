Musica oltre l’orario limite Notificata la sanzione Silenziatore per 20 giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Musica oltre l’orario per un locale del lungomare Da Vinci, sanzionato dalla polizia. Gli agenti hanno notificato la multa al titolare. Due settimane fa c’era musica oltre l’orario consentito dall’ordinanza comunale. La notifica è stata trasmessa anche in Comune. Dovrà essere emanata, entro dieci giorni dalla notifica del verbale, un’ordinanza in cui verrà imposto per un periodo di 20 giorni il silenzio al locale che non potrà fare musica. I 20 giorni partiranno da quello in cui verrà notificata l’ordinanza. L’estate sul calendario non è ancora iniziata e già si sono verificati i primi problemi con la guerra dei decibel che ha indotto la polizia a sanzionare un locale perché sorpreso a non rispettare gli orari.Sui decibel non sono ancora partiti i controlli. Dovranno essere effettuati con personale dell’Arpam o dell’Asur, dotato di fonometri per registrarne l’emissione. Le rilevazioni dovranno essere svolte alla presenza delle forze dell’ordine, di solito i vigili urbani. Verranno comunque garantiti nel periodo centrale dell’estate a sorpresa. Per eseguirli sarà necessaria la disponibilità di residenti o albergatori per concedere balconi o stanze dove effettuare i rilievi. Le lamentele stanno già arrivando anche se finora un solo locale ha commesso una irregolarità che gli costerà 20 giorni di silenzio.