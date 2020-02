Muore un anno dopo l’investimento: oggi l'ultimo saluto in Cattedrale

SENIGALLIA - Non ce l’ha fatta Mirella Olivieri, la 60enne investita da un’auto in via Cellini quasi un anno fa. Il 5 febbraio del 2019 stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, in prossimità del seminario, quando è stata travolta da un’auto guidata da una 58enne. La polizia locale, che aveva rilevato l’incidente, ha ricevuto la comunicazione del decesso, avvenuto martedì in un centro di riabilitazione di Porto Potenza Picena dove era stata trasferita una volta dimessa da Torrette. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Non si è più ripresa. Sui social le amiche facevano il tifo per lei. I funerali si svolgeranno oggi alle 10 in Cattedrale. La donna che l’ha travolta dovrà ora rispondere di omicidio stradale, alla luce del decesso avvenuto in conseguenza dell’incidente. Finora le erano state contestate le lesioni gravissime. © RIPRODUZIONE RISERVATA