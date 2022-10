SENIGALLIA - Cordoglio a Brugnetto, a Senigallia e a Corinaldo. Tre comunità in lutto per la prematura scomparsa di Massimo Tarsi, stimato dipendente di una nota azienda senigalliese, mancato nella notte tra lunedì e martedì scorsi a 52 anni. Era ricoverato presso l’ospedale di Senigallia, dove è avvenuto il decesso.

Originario di Corinaldo e impegnato col lavoro a Senigallia, Massimo risiedeva a Brugnetto dove oggi alle 15 si terranno i funerali, nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo.



Il 52enne lavorava alla Metal Art, l’azienda di carpenteria metallica che opera a Senigallia in Strada della Marina e che ha voluto partecipare al grave lutto della famiglia, con un commosso manifesto diffuso dai titolari Franco e Mauro Tranquilli e da tutti i colleghi. Per lui era una seconda famiglia e con tutti si era creato un rapporto umano, di stima reciproca e affetto, che andava al di là del lavoro svolto.

Una squadra affiatata che oggi lo piange. I titolari e i colleghi hanno perso un amico prima ancora che un dipendente fidato e un instancabile lavoratore. Massimo Tarsi lascia la figlia Valentina con la mamma Monia, il fratello Giampiero e la cognata Serenella. La salma, che da ieri è composta presso la casa del commiato Giaccoli in via Cellini a Senigallia, sarà trasportata e tumulata nel cimitero di Corinaldo dopo il rito del commiato che si terrà oggi pomeriggio a Brugnetto. Numerose le testimonianze di vicinanza e cordiglio manifestate alla famiglia per il lutto che l’ha colpita.