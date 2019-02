Multe ai parcheggiatori abusivi: sequestrati 90 euro di spiccioli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Tre parcheggiatori abusivi sanzionati dai carabinieri. Controlli straordinari del territorio martedì pomeriggio a Senigallia da parte dei carabinieri della Compagnia di Senigallia.Si tratta di tre senegalesi, di 24, 29 e 31 anni, al momento tutti regolari, residenti in provincia di Pesaro-Urbino, Trieste e Caserta. Agli stessi sono state sequestrate le monete racimolate nel corso della giornata, per un totale di 90 euro, inoltre sono state elevate tre contravvenzioni per i 2.300 euro.