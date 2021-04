Senigallia, multate dai carabinieri 12 persone nel weekend. In sette sorpresi mentre facevano una partita di cricket

SENIGALLIA Improvvisano una partita a cricket nel campo da calcio di Marzocca e in sette finiscono nei guai. Sono stati sanzionati dai carabinieri sabato pomeriggio. Si tratta di giovani tra i 20 e i 30 anni. Cinque sono profughi pakistani alloggiati presso la pensione Lori, due sono afgani residenti a Montemarciano. Questi ultimi erano anche usciti fuori dal Comune di residenza, contravvenendo ad un altro divieto previsto dalla zona arancione. Sabato pomeriggio sono stati multati anche due uomini residenti a Mondolfo trovati, in circostanze distinte, a Senigallia.



Uno è stato fermato in macchina l’altro invece era a piedi. Entrambi avevano violato il divieto di spostarsi dal Comune di residenza. Sempre sabato dopo le 22 è stata invece fermata una ragazza senigalliese che aveva ignorato il coprifuoco e per questo motivo è stata multata. Venerdì a Marzocca i carabinieri hanno fermato un 34enne del posto che si stava confezionando una sigaretta con la marijuana. E’ stato segnalato in Prefettura come assuntore di droga. Nel pomeriggio di venerdì è stato fermato anche un 40enne di Trecastelli che stava bevendo una birra seduto su una panchina nel parterre della Rocca Roveresca. Non potendo uscire dal suo comune è stato sanzionato.

Sempre venerdì è stato controllato dai militari un 26enne senigalliese dopo le 22. Nella tasca della tuta aveva una dose di hashish. I carabinieri hanno deciso di estendere il controllo anche presso l’abitazione dove hanno trovato una busta contenente 22 grammi di marijuana. E’ stato sanzionato per aver violato il coprifuoco e segnalato in Prefettura come assuntore. Tra venerdì e sabato sono state 12 le sanzioni elevate dai carabinieri della compagnia di Senigallia, guidata dal capitano Francesca Romana Ruberto. A queste si aggiungono le 11 fatte nel pomeriggio di sabato al titolare del ristorante La Tartana e a suoi 10 clienti, sorpresi mentre pranzavano al tavolino. Da ieri il ristorante è stato chiuso e potrà riaprire solo venerdì dopo aver “scontato” cinque giorni di chiusura, imposti dalla violazione del decreto che in zona arancione prevede solo il servizio d’asporto. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni di zona gialla.

