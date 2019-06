Le maxi multe cacciano i clienti: le prostitute scompaiono dalla Statale

di Sabrina Marinelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Un ospite trovato con dell’hashish dalla polizia, all’interno dell’albergo passato al setaccio giovedì pomeriggio. È stato segnalato in Prefettura mentre i poliziotti hanno denunciato un giovane di Ancona, fermato nel quartiere del Portone. In una camera affittata in città, per motivi di lavoro, aveva 20 grammi di hashish. È il bilancio dei controlli antidroga effettuati giovedì pomeriggio mentre la sera gli agenti si sono dedicati ad un servizio antiprostituzione, in cui hanno dovuto constatare la crisi del settore, per effetto delle maxi-multe. Nessun cliente è stato sorpreso nel corso degli appostamenti sulla statale 16.