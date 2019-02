Multati tre parcheggiatori abusivi: uno aggredisce gli agenti e prova la fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Tre parcheggiatori abusivi sanzionati dalla polizia in un blitz in via Manni e all’ex Pesa. Uno di loro è stato anche denunciato per aver reagito. Nel parcheggio di via Manni, davanti al Foro Annonario, gli agenti hanno accertato la presenza di due stranieri dediti all’attività di parcheggiatori abusivi. Si tratta di due nigeriani, di circa 30 anni, in possesso del permesso di soggiorno. Sono stati sanzionati con una multa di oltre 770 euro ciascuno prevista dal codice della strada. Nel parcheggio dell’ex Pesa pubblica di viale Leopardi un altro extracomunitario è stato sorpreso a fornire indicazioni su dove parcheggiare ai veicoli che transitavano.È stato identificato ma, dopo aver esibito i documenti richiesti, nonostante la presenza degli agenti, sbracciando e tentando di colpire i poliziotti, si è sfilato il giubbotto ed è scappato abbandonando i propri effetti personali. Anche lui è stato sanzionato come parcheggiatore abusivo. Multa che gli è stata notificata non appena rintracciato poco distante. È stato inoltre denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.