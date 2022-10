SENIGALLIA - Multata per non aver rinnovato l’assicurazione della macchina, ma era morta da un anno e mezzo. Nel verbale di contestazione, nel frattempo archiviato dalla prefettura, la polizia locale aveva contestato ad una 80enne nata ad Ostra, risultata proprietaria del veicolo, di aver violato l’articolo 193 del Codice della strada. L’automobile, parcheggiata in via Giotto alla Cesanella, era sprovvista della polizza assicurativa che è obbligatoria per legge anche per i veicoli in sosta nella pubblica via. Risaliti alla proprietaria dell’auto, i vigili hanno provveduto alla rimozione del mezzo emettendo un verbale a carico dell’anziana. La multa, a seguito del controllo, è stata elevata il 15 settembre scorso ma la macchina era sprovvista di assicurazione, non perché la proprietaria si fosse dimenticata di rinnovarla, ma per il semplice fatto che fosse morta il 17 febbraio 2021. Circa un anno e sette mesi prima. Non è la prima volta che accade.

Come funzionano i controlli

Le forze dell’ordine che effettuano questo tipo di controlli non possono sapere se il proprietario del veicolo, trovato senza assicurazione, sia nel frattempo deceduto. In questo caso però non hanno impiegato molto perché il 5 ottobre la prefettura ha autorizzato l’archiviazione del verbale, per evidenti motivi, disponendo la pubblicazione del provvedimento all’albo pretorio del Comune di Senigallia. I parenti prossimi infatti hanno rinunciato ad ereditare il veicolo. Non potendo la prefettura rintracciare gli eredi fino al sesto grado di parentela, che potrebbero fare richiesta per ereditarlo, come prevede la legge, è stato affisso all’albo pretorio il provvedimento per darne massima diffusione. La restituzione dell’auto ad eventuali eredi interessati avverrà previo pagamento delle spese di recupero e custodia, con l’esibizione della copertura assicurativa, qualora il mezzo venga posto in circolazione, e, infine, sarà necessaria anche la regolarizzazione della proprietà del veicolo.