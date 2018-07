Sos alcol, un’altra multa anti-vetro. Ubriaco in strada portato in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Multato un altro locale per la somministrazione dell’alcol in vetro in centro storico sabato sera, quando si sono verificati anche molti interventi sanitari. Un ubriaco trovato steso per strada è stato portato in ospedale dove, in stato confusionale, ricordava poco. Un uomo soccorso dalla Croce rossa e portato al pronto soccorso per una sincope. È stato portato in ospedale con un codice giallo cardiologico ma per fortuna si è ripreso. Codice giallo anche per una signora caduta sul lungomare Alighieri, poco distante dalla Rotonda.La zona del Foro Annonario così come il Corso 2 Giugno sabato sera faceva mancare il respiro. Gente accalcata con un pienone fatto registrare dal concerto di Bennato, gran finale del CaterRaduno. Scrupolosi i controlli della polizia locale sul rispetto dell’ordinanza emanata dal sindaco contro il vetro. «Sono state due le sanzioni a carico dei locali – spiega il comandante Flavio Brunaccioni –, una relativa ad un’infrazione accertata venerdì sera, l’altra sabato sera. Era vietato l’utilizzo del vetro anche al tavolo che in due circostanze non è stato rispettato».Sei gli interventi delle ambulanze del 118 durante la notte, non solo in centro. Per strada gli operatori hanno soccorso un ubriaco. L’uomo ha dato da fare agli operatori perché, proprio in preda ai fumi dell’alcol, farneticava e non si ricordava se fosse caduto e come fosse finito a terra. Non è stato mai violento ma lo stato confusionale lo ha manifestato solo a parole.È accaduto intorno alle 4 del mattino quando la manifestazione era conclusa da tempo. Sono stati otto gli interventi dei mezzi della Croce Rossa tra venerdì e sabato di supporto al 118. «Sabato sera l’ambulanza di supporto al 118 ha soccorso una donna caduta sul lungomare – spiega Marco Mazzanti, presidente del comitato cittadino della Cri –, per quanto riguarda il CaterRaduno sono stati eseguiti due interventi venerdì sera e cinque sabato sera, di cui quattro trattati dall’ambulanza fissa sul posto e il quinto invece portato al pronto soccorso».