«Io, costretta a lasciare l’auto in sosta vietata e pure multata»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Turisti costretti a parcheggiare in sosta selvaggia per carenza di spazi ma poi arriva la multa. Una pendolare ieri ha scritto al sindaco lamentando il trattamento e dicendogli addio. Non tornerà. «Abito nell’entroterra anconetano e vengo spesso a Senigallia sia al mare che a fruire delle iniziative che offre piuttosto che nei locali – racconta la donna -. Con amarezza la scorsa domenica, dopo una giornata di mare, ho trovato nella mia macchina una multa per divieto di sosta in via Sanzio a livello del civico 463».Dalla scorsa estate è entrato in vigore il divieto di sosta lungo la Statale e chi sgarra viene multato. La signora fa presente che per i tanti pendolari della domenica è spesso impossibile trovare un parcheggio nella litoranea o nei parcheggi adibiti, poiché altamente insufficienti. Lungo la Statale fa notare che c’è ampio spazio di parcheggio senza andare ad avvicinarsi minimamente alla carreggiata. «Ho pagato la multa – conclude la turista - ma non verrò più a Senigallia e mi sposterò nel vicino Pesarese poiché ritengo inopportuno non avere un po’ di elasticità nei periodi di maggiore afflusso turistico, anzi ho l’impressione che le decine e decine di multe che ho visto in tutte le macchine parcheggiate nella stessa via, siano un mero modo di fare cassa. Se è così che vengono trattati i turisti: complimenti!».