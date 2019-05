Multa per divieto di sosta: una battaglia legale che dura da ben 14 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Da quattordici anni un automobilista, sanzionato per un divieto di sosta, si rifiuta di pagare la multa. Nell’ultimo consiglio comunale è emersa la difficoltà per l’ente di incassare il corrispettivo delle multe e questo contenzioso lo conferma. L’automobilista è stato sanzionato nel 2005 per un divieto di sosta. Ha ignorato, finché ha potuto, il verbale. Si è poi visto recapitare un’ordinanza di ingiunzione in cui veniva sollecitato il pagamento e, non avendo dato seguito nemmeno a questa, il pagamento è passato a ruolo e gli è arrivata la cartella esattoriale da saldare, per evitare il pignoramento.A quel punto l’uomo, che vive a Roma, ha rotto il silenzio e ha presentato opposizione alla cartella esattoriale al giudice di Pace di Roma. Nel frattempo siamo arrivati quasi ai giorni nostri. Il giudice ha rigettato il ricorso perché inammissibile ma lui quella multa proprio non la vuole pagare. Ha infatti impugnato la sentenza. Il Comune dovrà attendere quindi il secondo verdetto per capire se riuscirà ad incassare i soldi della multa dopo tanti anni.