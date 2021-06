Moto fugge all’alt della Polizia. Bloccati due giovani denunciati e sanzionati

SENIGALLIA - Nell’ambito delle costanti attività di controllo nelle zone frequentate dai giovani, in serata, dopo la mezzanotte, personale della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Senigallia in servizio di controllo del territorio, in Lungomare Dante Alighieri, decideva di effettuare un controllo ad un motociclo che aveva una targa illeggibile.

Gli agenti dunque si avvicinavano al veicolo per raggiungere i due giovani a bordo del motociclo. In questo frangente il conducente del motociclo, dopo essersi accorto dei poliziotti, ingranava la marcia per poter partire ed eludere così il controllo, dandosi a precipitosa fuga con il motociclo e con a bordo il passeggero, dirigendosi in direzione sud.

Gli agenti, notata la manovra, intimavano di fermarsi ma il conducente non ottemperava continuando la fuga ed anzi aumentando la velocità, creando anche qualche pericoo alla circolazione stradale. Iniziava, così un inseguimento con il motociclo, durato circa 2 chilometri, che, dopo aver percorso un tratto del lungomare Alighieri svoltava in via Dalmazia, per poi proseguire a forte velocità su via Rovereto dove proseguiva nonostante l’impianto semaforico emettesse luce rossa.

Giunto nei pressi del piccolo parcheggio antistante l’ingresso del parco pubblico denominato “parco degli stabilimenti della Polizia di Stato, i due a bordo del motociclo si infilavano tra due mezzi parcheggiati, tentando di nascondersi. Tale azione non passava inosservata agli agenti che dunque bloccavano i due giovani che nel frattempo avevano abbandonato il motociclo .

I due giovani risultavano essere originari del senigalliese ed uno dei due era il proprietario del veicolo in questione.

In relazione alla condotta posta in atto dai due, gli agenti procedevano a deferire in stato di libertà i due giovani per il reato di resistenza a pubblico ufficiale nonché ad elevare ad entrambi la sanzione prevista per il mancato rispetto della normativa riguardante il covid-19. Inoltre, con riferimento alla condotta del conducente il motociclo, venivano elevati verbali per le numerose violazioni al codice della strada commesse durante la fuga.

