SENIGALLIA- Il Comune mantiene la gestione della Rotonda con l’obiettivo di tenerla aperta di più e puntare su eventi culturali ed enogastronomici. E’ l’obiettivo contenuto nel Dup, documento unico di programmazione, approvato dalla Giunta. «Non abbiamo previsto un bando per coinvolgere i privati – spiega il sindaco Massimo Olivetti – e, al momento, nemmeno la riapertura di un punto ristoro o bar come c’era in passato. Siccome abbiamo molte richieste di utilizzo, abbiamo deciso di proseguire noi direttamente puntando su due settori. Vorremmo incrementare l’offerta culturale, allestendo delle mostre, e investire nel turismo enogastronomico tramite iniziative mirate come la promozione di prodotti locali o conferenze sul tema».

Il cantiere

In questi giorni la Rotonda è chiusa perché sono in corso lavori di manutenzione che stanno interessando le scale esterne. Tra gli obiettivi del Dup per il 2023/2025 c’è il potenziamento dell’offerta turistica del territorio, attraverso l’implementazione del sito turistico Feel Senigallia, la creazione di nuovo materiale informativo della città oltre a migliorare la comunicazione sui social network per avere maggiore visibilità sui media. Il Dup parte analizzando anche i dati del 2021. Le strutture ricettive hanno registrato 149.576 arrivi, attivando 788.960 presenze. L’incremento percentuale, rispetto al 2020, è stato del 31,4% per quanto riguarda gli arrivi e del 37,6% per le presenze. In pratica 35.782 turisti in più, rispetto al 2020, hanno scelto Senigallia per le vacanze, attivando 215.824 presenze aggiuntive. La permanenza media è stata di 4,1 giornate nelle strutture alberghiere e di 10,6 giornate in quelle extralberghiere. Il 2021 è stato caratterizzato anche dal ritorno degli stranieri: 4.908 arrivi in più rispetto al 2020 (+62,7%), con un incremento di presenze estere di 19.656 (+60,4%). Nel 2021 Senigallia ha registrato il 31,1% delle presenze complessive nella provincia di Ancona e l’8,19% delle presenze a livello regionale. Un dato interessante da rilevare è che Senigallia risulta essere, sia nel 2020 che nel 2021, il primo Comune della Regione Marche per il numero di presenze turistiche complessive, terzo invece per gli arrivi dopo Pesaro e San Benedetto del Tronto.