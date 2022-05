Senigallia, una persona travolta e uccisa dal treno. Traffico sospeso sulla linea Adriatica, ritardi fino a 140 minuti. Ecco i convogli coinvolti

SENIGALLIA - Tragico investimento questa mattina sulla linea Adriatica, all’altezza di Marzocca. Poco prima delle 13 una persona è stata travolta da un treno in corsa ed è morta. Sul posto, personale della polizia e di Trenitalia. Pesanti i disagi per la circolazione ferroviaria: il traffico sulla linea Ancona-Bologna è sospeso dalle 12,55 con limitazioni di percorso e cancellazioni per i treni regionali.

Alle 14.50, l'aggiornamento di Trenitalia: il traffico è fortemente rallentato, ancora in corso gli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria.

I treni Alta Velocità e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 140 minuti.

I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni.

Attivo il servizio sostitutivo con bus per i collegamenti Regionali tra Falconara Marittima e Senigallia.

Treni Alta Velocità e InterCity direttamente coinvolti:

• FR 8818 Lecce (8:06) - Milano Centrale (16:59)

• FR 9805 Torino Porta Nuova (9:10) - Lecce (18:50)

• FR 8820 Taranto (9:16) - Milano Centrale (17:59)

• FR 8807 Milano Centrale (11:05) - Taranto (19:46)

• IC 608 Lecce (6:23) - Bologna Centrale (15:00)

• IC 610 Lecce (8:20) - Bologna (17:00)

• IC 1545 Milano Centrale (10:00) - Lecce (22:01)

• IC 607 Bologna Centrale (12:00) - Lecce (20:40)

Ultimo aggiornamento: 15:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA