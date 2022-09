SENIGALLIA - Tre Comuni in lutto cittadino oggi per i funerali del piccolo Mattia Luconi, in programma a Barbara, mentre ieri in forma privata ad Arcevia si è svolta la cerimonia funebre per Michele Bomprezzi, fratello dell’ex sindaco Andrea Bomprezzi. L’Amministrazione comunale di Arcevia ha affidato a due necrologi la vicinanza alle famiglie di entrambi e prenderà parte all’ultimo saluto di Mattia alle 15 nella chiesa di Santa Maria Assunta, a Barbara.

Seguirà la tumulazione nel cimitero di Arcevia. La camera ardente è stata aperta ieri all’ospedale di Senigallia. Sarà lutto cittadino oggi a Barbara, con le bandiere a mezz’asta. «Si invita tutta la cittadinanza a tenere un dignitoso comportamento di raccoglimento – dice il sindaco Riccardo Pasqualini – e tutte le attività, ove possibile, a sospendere il lavoro dalle 15 alle 16 o almeno un minuto di raccoglimento alle 15, momento in cui il piccolo Mattia entrerà in chiesa. La città tutta si stringe in un unico grande abbraccio ed esprime vicinanza e cordoglio a tutti i familiari del caro Mattia».

Lutto cittadino e bandiere a mezz’asta anche a Castelleone di Suasa. «Ritenendo di interpretare il sentimento dell’intera comunità castelleonese – spiega il sindaco Carlo Manfredi -, profondamente colpita da questi drammatici eventi, viene proclamato il lutto cittadino in concomitanza della celebrazione dei funerali del piccolo Mattia in segno di affetto, rispetto e partecipazione al dolore di familiari e amici». Sarà lutto cittadino anche nel Comune di San Lorenzo in Campo, dove il bimbo di 8 anni viveva con la mamma Silvia. Alla cerimonia prenderà parte anche una delegazione di Trecastelli. È qui infatti che è stato trovato il bimbo dopo otto giorni di ricerche, che invece continuano per Brunella Chiù. Nei territori colpiti dall’alluvione prosegue anche la pulizia delle strade e degli alloggi, garage, cantine e locali commerciali ancora invasi dal fango.



Ieri sono riprese le lezioni e da oggi riapriranno anche nelle scuole che sono state sede di seggio. Da domani tutti in classe anche alla primaria di Pianello di Ostra. «La scuola è già tutta ripulita, controllata e sanificata – spiega in un post su Facebook il Comune di Ostra -. Non ha subito danni alla struttura e agli impianti. Il giardino tornerà più bello di prima con l’aiuto di nuovi amici. Intanto facciamo arrivare il nostro grazie più sincero e pieno d’affetto alla protezione civile degli Alpini che, con una dedizione commovente, non si è risparmiata nessuna fatica per restituire la scuola alla nostra comunità. A Mercoledì».

Il preside del Panzini ha invece scritto una lettera aperta agli studenti e a tutto il personale della scuola per ringraziarli. Ha invitato gli alunni a condividere le immagini del loro impegno. «Vorrei che venissero considerate valutabili per il riconoscimento del credito scolastico – le parole del preside Alessandro Impoco - inoltre rappresentano a pieno titolo il compito svolto in educazione civica. Siete incredibili, impagabili. Eroi da guardare con ammirazione».