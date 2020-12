Malore choc, addio a Gianfranco: inutile la corsa all'ospedale, guardia giurata muore a 48 anni

SENIGALLIA - Colto da un malore improvviso è morto Gianfranco Sargenti. Aveva 48 anni. Molto conosciuto in città, dove lavorava come guardia giurata, si è sentito male lunedì. I sanitari l’hanno soccorso portandolo direttamente all’ospedale regionale di Torrette in codice rosso, ma non ce l’ha fatta. Ad ucciderlo sarebbe stato un aneurisma, come riferito dai familiari agli amici più cari. Il 48enne godeva di ottima salute. Aveva uno stile di vita molto sano e mai aveva avuto problemi.



Nel giro di poche ore però il suo fisico forte ha ceduto. Tra i vari incarichi avuti aveva lavorato anche all’Hotel Raffaello. «L’ho conosciuto ai tempi del servizio come guardia giurata – lo ricorda Maurizio Perini, ex consigliere comunale – che abbiamo fatto insieme. Quando mi hanno avvisato gli ex colleghi non ci potevo credere vista la fibra eccezionale che aveva». Nel 2015 aveva sostenuto la lista civica “Progetto In Comune” del candidato sindaco Maurizio Perini ma senza candidarsi.

«Per questioni di lavoro non era riuscito a candidarsi ma aveva sostenuto la lista – prosegue Perini –, quando la lista si è sciolta ci siamo persi di vista per ritrovarci solo per questioni lavorative. Mi piace ricordarlo ai tempi dei turni di notte condivisi insieme. Era un grande e instancabile lavoratore». Pur scegliendo di non candidarsi Gianfranco Sargenti si era sempre interessato alla politica e aveva sostenuto nelle ultime elezioni Marcello Liverani come candidato in consiglio comunale, tesserandosi con Fratelli d’Italia, e il candidato sindaco Massimo Olivetti. «Sono veramente dispiaciuto nell’apprendere della sua scomparsa – le parole del consigliere Marcello Liverani –, era una persona eccezionale, sempre disponibile. Una grande perdita». Il 48enne era celibe e viveva con la madre Marisa. La camera ardente è stata allestita presso l’obitorio del cimitero delle Grazie dove domani alle 11 seguirà la benedizione della salma prima della tumulazione.

