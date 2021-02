Addio Billy, giovane papà con la passione per l'arte: stroncato da un male a 43 anni

SENIGALLIA - Città in lutto per la scomparsa di Andrea Franceschini detto Billy, un artista artigiano. Aveva 43 anni. Lascia la moglie Caterina e due figli piccoli. Era socio insieme ad un amico della falegnameria “Teste di legno” che realizza mobili su misura. Era anche un artista e aveva esposto i suoi lavori a Palazzo del Duca con la mostra “A Bridge to the Future” insieme al fotografo Giovanni Ghiandoni.

Aveva inoltre lavorato come stagionale in alcuni ristoranti della città, anche per lo chef Mauro Uliassi che ieri l’ha ricordato così: «Andrea detto Billy non c’è più. Una malattia improvvisa che non dà scampo lo ha portato via. Abbiamo lavorato insieme tra il 2000 e il 2005. Andrea era un artista. Si guadagnava da vivere lavorando con noi in cucina. Parlava spesso di arte con me, intuendo il parallelo tra cucina e arte e mi portava libri che dovevo leggere assolutamente. Ci disegnò i nostri grembiuli e mi aiutò per un grande evento alla fiera dell’arte di Bologna – ricorda lo chef pluristellato - dove mi presentai con un’idea bellissima di Andrea: una padella disegnata prendendo spunto da Magritte “Ceci n’est pas une poêle”. Catia e io abbiamo due sue opere. Porto con me il suo sorriso. Abbraccio forte la moglie Caterina e i 2 piccoli. Ciao Andrea». Il giovane padre era anche impegnato socialmente, sempre dalla parte degli ultimi. Numerosi i messaggi di cordoglio che hanno invaso i social da ieri mattina, non appena si è diffusa la notizia della sua morte, avvenuta mercoledì all’ospedale di Torrette dove era ricoverato. I funerali oggi alle 16 presso la chiesa del Portone.

