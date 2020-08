È morto Alessandro Sbriscia negoziante e tiratore dalla mira infallibile

SENIGALLIA - È morto ad 84 anni Alessandro Sbriscia, storico commerciante e campione di tiro al piattello. Molti in città ricordano la sua armeria in via della Mandriola, chiusa dopo che era andato in pensione. La maggior parte dei cacciatori era solita infatti rifornirsi da lui, così come i tanti appassionati di tiro al volo. Due hobby che continuava a coltivare. Alessandro Sbriscia era un appassionato di armi, fabbricava le cartucce da caccia e da tiro al volo direttamente nella sua bottega.

Era molto esperto e dispensava anche consigli ai clienti. Era anche lui un cacciatore, ancora molto attivo. Stava lavorando in questi giorni al suo capanno da caccia. In città lo ricordano anche per essere stato un campione di tiro al volo e al piattello in particolare. Aveva partecipato a diverse competizioni nazionali, portando a casa sempre ottimi risultati. Negli ultimi tempi continuava a disputare competizioni locali. L’ultima volta che ha impegnato il fucile è stata la settimana scorsa. Alessandro Sbriscia è morto martedì sera in ospedale, dove si trovava ricoverato in seguito ad un malore improvviso. I funerali si sono svolti ieri nella chiesa del Portone. Molte le persone intervenute per rendergli l’ultimo saluto e stringersi intorno alla famiglia. Lascia la moglie Anna Maria, i figli Romolo e Roberta, la nuora Rosaria, il genero Marco ed i nipoti Matilde, Beatrice e Gianmarco.

