SENIGALLIA - Un’altra tragedia in mare ieri poco prima delle 19, dove ha perso la vita un uomo del 1958 residente a Montemarciano. È stato un bagnante a notare una persona con il volto in acqua a Marzocca. Ha dato subito l’allarme ed è stato recuperato e portato a riva.

Era un uomo di mezza età ma ancora nessuno sapeva chi fosse. Non è stato visto entrare in mare a Marzocca. I soccorritori hanno iniziato le manovre di rianimazione mentre dall’ospedale è partita un’ambulanza.

Il medico

Il medico rianimatore è arrivato da Torrette con l’eliambulanza, che l’ha calato con il verricello. Durante le manovre di rianimazione l’uomo soccorso ha espulso molta acqua che aveva nei polmoni. Hanno provato a dargli anche l’ossigeno, nella speranza che potesse riprendersi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Probabilmente era in mare da troppo tempo. Il servizio di salvataggio non era più attivo essendo in funzione fino alle 18. Sul posto, oltre al personale dell’ufficio locale marittimo, sono intervenuti i carabinieri. La dinamica ieri sera non era ancora molto chiara. Gli accertamenti erano in corso per capire se fosse andato a fare il bagno e camminare proprio a Marzocca, anche se nessuno dei presenti sembrava averlo visto, oppure se la corrente potesse averlo portato fin lì. Probabilmente ha avuto un malore e si è accasciato.

La scia

È il sesto decesso dall’inizio della stagione turistica, che ha visto il primo soccorso proprio a Marzocca. Qui il 3 giugno un 30enne indiano era stato portato fuori dall’acqua dopo aver perso i sensi. Ha trascorso un lungo periodo nel reparto di Rianimazione nell’ospedale cittadino dove si è ripreso. E’ andata peggio agli altri bagnanti, invece, deceduti. L’ultimo, prima del signore di ieri, appena giovedì scorso davanti alla spiaggia libera della Cesanella. Si tratta di un 89enne originario di Morro d’Alba ma residente a Roma. Si è sentito male mentre camminava sulla riva, con l’acqua alle caviglie. Per lui non c’è stato nulla da fare. Prima ancora, il 30 giugno, a Marzocca era morto un turista 86enne di Cento. Il 24 giugno era morto anche un altro anziano turista, un 76enne di Monza, nello specchio d’acqua antistante il lungomare Alighieri dove, in altre zone, il 16 giugno è morta una 75enne piemontese e il 14 giugno c’era stato il primo decesso della stagione, di un 87enne bresciano. Un’altra turista, una 50enne tedesca, è morta invece nella stanza della struttura ricettiva dove alloggiava, colta da un malore a giugno. Diversi gli interventi per malori legati al caldo in questi giorni per il 118, intervenuti in alcune abitazioni anche ieri.