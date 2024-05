SENIGALLIA La città ha dato ieri l’ultimo saluto a Lidia Masci, storica maestra. Aveva 97 anni. Aveva insegnato, dalla metà degli anni ’60 fino alla metà dei ’90, nella scuola elementare Puccini.

La famiglia vuole immaginarla di nuovo insieme alla sua amata sorella Claudia, scomparsa diversi anni fa, a cui era molto legata, e che, come lei, aveva dedicato tutto la sua vita alla famiglia, all’insegnamento e alla cura dei bambini. La famiglia è grata alla comunità di Senigallia per l’affetto che negli anni è stato loro dimostrato. Lidia Masci, vedova Di Pancrazio, lascia i figli Fabio, Roberto e Beatrice, i nipoti Simone e Alessandra e tutta la sua grande famiglia. I funerali si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa del Portone. Numerosi i messaggi di affetto ricevuti dai suoi familiari per la scomparsa della maestra, che si è presa cura di diverse generazioni di alunni nella sua lunga carriera.