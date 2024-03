SENIGALLIA - Due comunità in lutto per la scomparsa di Fiorella Curzi. Originaria di Ostra, dove ieri si sono svolti i funerali, da tempo viveva a Senigallia, dove era stata un’apprezzata sarta. Aveva 83 anni. In molti si sono stretti intorno alla famiglia. Fiorella Curzi era la mamma del dottor Massimo Marcellini, primario di Oncologia. Oltre a lui lascia anche i figli Maria Paola, Roberto e Federico e gli adorati nipoti.

Dagli Stati Uniti è arrivato anche il messaggio dell’immunologo Guido Silvestri. «Fiorella era una di quelle donne la cui vita nessuno celebra ma che, in realtà, mandano avanti il mondo – ha scritto Silvestri -. Originaria di Ostra, sarta, casalinga e grande amante dei fiori e della cucina, era sempre allegra e sorridente, estroversa e ottimista». Silvestri ha studiato spesso a casa sua. «Rimarrà sempre una di quelle persone che ha segnato in bene la mia giovinezza - ha aggiunto - e di questo le sarò grato. Ricordando con enorme affetto la sua proverbiale ospitalità negli anni in cui Massimo e io studiavamo insieme. La casa di Fiorella era il rifugio per eccellenza della nostra banda di studenti».

Anche i figli hanno voluto dedicarle un pensiero. «Mamma Fiorella è stata una donna forte, determinata nella sua profonda convinzione che la famiglia sia l’unico tesoro che tutti noi dobbiamo cercare, difendere, e per il quale dobbiamo sempre lottare».

I figli ricordano che amava tantissimo i fiori e i loro colori di cui si circondava sempre. Il suo giardino era sempre fiorito. Da qualche tempo non riusciva più a scendere per raggiungerlo e quindi aveva trasformato il balcone nel suo nuovo piccolo giardino, pieno di fiori colorati. Molti la ricordano proprio per il suo pollice verde e per i grandi lavori di sartoria che aveva realizzato per intere generazioni. I funerali si sono svolti ieri presso il santuario di Santa Maria Apparve ad Ostra, cui ha fatto seguito la tumulazione al cimitero di Montignano.