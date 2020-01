Senigallia in lacrime per Anna. Era il sorriso del B&B Il nido sul tetto. Il dolore di amici e clienti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - È morta a 63 anni, dopo una lunga malattia, Anna Marchetti . Molto conosciuta in città dove gestiva un B&B in via Raffaello Sanzio “Il nido sul tetto”, apprezzato dai clienti. «Gentilissima e molto disponibile la signora Anna – ricorda una turista - pronta a consigliarci sugli eventi serali dei dintorni e così gentile da metterci a disposizione due biciclette. Atmosfera familiare e calorosa, anche grazie ai simpaticissimi gatti». Poco più di due anni fa aveva perso il fratello, il medico Francesco Marchetti.Lei per anni ha lottato contro una malattia che venerdì ha avuto il sopravvento. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi ieri sui social. «Sempre allegra e sorridente – ricorda un’amica - mai una volta con l’espressione seria. Prima di lei erano i suoi occhi a sorridere».