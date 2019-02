Morena pendolare per amore: «Vado da Paolo e combatto la malattia»

di Sabrina Marinelli

SENIGALLIA - Pendolare per amore. Tutti i weekend lascia Senigallia per raggiungere Lodi dove vive la sua dolce metà. Nulla la ferma, nemmeno l’Atassia di Friedreich che l’ha costretta a vivere su una sedia a rotelle. La malattia rara le ha bloccato le gambe ma non la voglia di vivere. La storia di Morena Belogi, 46enne senigalliese, è un inno alla vita. Spesso ci si ricorda di chi come lei combatte contro un male sconosciuto solo nella giornata mondiale delle malattie rare, che ricorre proprio oggi. La 46enne vive con i due fratelli. Non ha più i genitori. «Gli arti superiori li muovo ma non sono precisa – spiega -, le gambe pochissimo. Non riesco ad alzarmi nemmeno con un appoggio. Quando ho saputo di avere l’ Atassia di Friedreich non mi sono sentita speciale come volevano farmi credere. Si è accorta mia madre della malattia – racconta -. Avevo 12 anni e mentre camminavo con la tazza il latte oscillava».