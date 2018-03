Montignano resta ancora a secco: solo l’Asur può riaprire i rubinetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Secondo giorno di acqua non potabile per la frazione di Montignano e altre zone a sud del territorio comunale. Ieri mattina sono state allestite due postazioni per l’approvvigionamento dell’acqua da parte di Multiservizi: una a Montignano l’altra alla Gabriella. Distribuiti anche volantini per informare la popolazione. A seguito dell’ordinanza, contenente il divieto di utilizzarla per usi potabili e per l’incorporazione negli alimenti prelevata dalla rete dell’acquedotto in alcune vie di Senigallia, è stata distribuita acqua potabile in piazza Risorgimento in località Montignano. In un primo momento era stata individuata dal Coc, nella serata di lunedì, piazza Ferrer quella di fronte alla chiesa.A Montignano ieri pomeriggio l’autobotte ha dovuto fare anche un nuovo carico. «Per l’approvvigionamento di acqua potabile si è provveduto al posizionamento di un’autobotte in piazza Risorgimento nella frazione di Montignano – spiega Multiservizi nel volantino – e di due casse contenenti buste di acqua potabile in località Gabriella. Ci scusiamo per il disagio arrecato e ringraziano anticipatamente per la collaborazione». Nel volantino è presente anche un numero verde da chiamare in caso di necessità: 800-181577. La distribuzione di acqua continuerà fino alla revoca dell’ordinanza emanata lunedì sera dal sindaco Mangialardi.Si attendono infatti nuove analisi. Il divieto interessa le seguenti vie: Strada della marina 1, via della Marina dal civico 3 al civico 20, via Caprera dall’1 al 9, via Ventiquattro Maggio dal 20 al 35, Giardini VIII marzo 5 a, piazza Ferrer, via Buzzo dal 39 al 42, via Berna 2, via Grancetta dal 15 al 38, Strada Torre Campetto dal 125 al 125/h, via Garibaldi dal 41 al 136, piazza Santarelli dall’1 al 4/e, via dei Mille dall’1 all’8, via dei Patrioti dall’1 al 9g, via del Casale dall’1 al 22, via della Draga dall’1 al 42, via della Marina dall’1 al 32, via delle Querce dall’1 al 35, via Mazzini dall’1 al 44, via Montessori dall’1 all’8/d, via Oberdan dall’ 1 al 37, via I maggio (Montignano) dall’1 al 21 , via Principe Umberto dall’1 al 14, via Teano dal 4 al 16 bis, via Villanova dall’1 al 97, Strada del Ferriero (Portone) dal 28 al 28m, strada del Morignano (Portone) dal 16 al 53, Strada della Torre dal 143 al 162, Strada della Gabriella (Portone) dal 46 al 52 e via Cassino. Le analisi che vengono condotte a campione hanno rilevato la presenza di escherichia coli e batteri coliformi a Montignano che, nelle concentrazioni accertate, possono provocare danni alla salute umana.