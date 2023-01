SENIGALLIA - Caritas in lutto per la scomparsa di Luisella Catalani, volontaria e responsabile di Montignano. Aveva 64 anni. «Siamo addolorati per la scomparsa di Luisella Catalani – riporta un messaggio di cordoglio della Caritas diocesana - storica volontaria e responsabile della Caritas parrocchiale di Montignano. Ci stringiamo intorno ai suoi cari e alla comunità, porgendo le nostre sentite condoglianze».

Il direttore della Fondazione Caritas Giovanni Bomprezzi la ricorda come «una persona che si è sempre spesa molto per gli altri». I funerali si terranno oggi alle 15 presso la chiesa parrocchiale di Montignano, che era solita frequentare quotidianamente per aiutare il prossimo e anche per organizzare delle iniziative a scopo benefico, con l’intento inoltre di far sentire meno sole le persone.