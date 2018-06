Due molossi senza guinzaglio sbranano una cagnolina: proteste

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Una cagnolina sbranata in via Po da due cani che, privi di guinzaglio, passeggiavano indisturbati. Uno choc per la proprietaria della piccola meticcia, che non è riuscita a salvarla dai due molossi di media taglia. Una tragedia annunciata per i residenti della zona che già altre volte li hanno visti andare in giro da soli. Questa volta la mancata custodia da parte del proprietario, costata 50 euro di multa da parte dei carabinieri, ha avuto come vittima una cagnolina ma nel quartiere tutti si chiedono cosa sarebbe accaduto se si fossero trovati di fronte un bambino. Un problema annoso quello dei cani sciolti in città che non sembra trovare soluzione. Sono i molte le aree dove vengono segnalati. I padroni li lasciano liberi, senza temere di incappare in una multa dall’importo irrisorio, perché, soprattutto se di grossa taglia, hanno bisogno di camminare liberamente.Tornando alla vicenda di via Po, i due cani sono stati restituiti al proprietario dai veterinari dell’Asur dopo aver verificato che avessero il microchip. Il padrone si è giustificato sostenendo che i due cani si erano allontanati dal giardino di casa senza che lui se ne fosse accorto. Nei giorni scorsi la foto di entrambi, mentre vagavano per le vie della città, erano rimbalzate nelle bacheche di Facebook. Chi li aveva avvistati e immortalati aveva infatti postato la fotografia sperando che qualcuno li riconoscesse. Così è stato e qualche residente li ha riconosciuti avvisando il proprietario. Dopo l’aggressione mortale le foto sono state rimosse. Carabinieri e veterinari si sono raccomandati di custodirli meglio.