La moglie diventa una sirena, il regalo in versione street-art. ​Emanuela Sabbatini scopre il dono del marito Gabriele Annovi mentre passa in bici

SENIGALLIA - La moglie compie gli anni e il marito le regala un murales. Si è commossa Emanuela Sabbatini ieri pomeriggio quando, passando in bicicletta con il consorte nel sottopasso delle Piramidi, si è vista disegnata sulla parete. Non poteva crederci. Era proprio lei in versione sirenetta. L’autore era ancora all’opera, dettaglio che non ha però rovinato la sorpresa. «Giovedì abbiamo visto Geos all’opera nel sottopasso di Cesano – racconta Gabriele Annovi, il marito – e ho avuto un’illuminazione. L’ho contattato e gli ho chiesto se poteva realizzare un murales con Emy protagonista in quel sottopasso perché con la bicicletta ci passiamo quasi tutti i giorni. Ha subito accettato e mi ha chiesto di passare venerdì per fare un sopralluogo e scegliere la posizione».



Ovviamente è andato da solo e, con una scusa, ha lasciato la moglie al mare. Michele Droghini, in arte Geos, stava già disegnando un murales cancellando vecchi disegni. C’era una parete ancora libera dove adesso si trova Emanuela Sabbatini in versione sirenetta. «Siccome gli avevo detto che mi serviva per il 17 agosto, giorno del compleanno di mia moglie – prosegue Annovi – si è messo subito al lavoro venerdì e ha continuato ininterrottamente fino a ieri a disegnare. Ho chiesto un’opera importante e, viste le dimensioni, ha richiesto molte ore». Geos da tempo voleva realizzare una sirena e Annovi gli ha commissionato proprio quella. «Ho voluto fare una sorpresa ad Emy che adora la street art ed i murales – prosegue il marito romantico – e dedicargliene uno di un personaggio che sognava fin da bambina, in un punto dove passiamo quasi tutti i giorni, mi è sembrata una bella idea». Ieri pomeriggio il writer era ancora all’opera ma la sua presenza ha reso più suggestiva la sorpresa, perché la festeggiata ha potuto assistere di persona agli ultimi ritocchi. «Si è commossa – conclude il marito – sono contento di averla resa felice».

Gabriele Annovi ed Emanuela Sabbatini, per tutti Emy, sono una coppia davvero molto affiatata. Vivono a Camerata Picena ma Senigallia è ormai la loro seconda casa. Nel 2014 si sono sposati alla Rotonda a mare in versione anni ’50. Nozze vintage. Lui di professione è ingegnere e ha uno suo studio. La moglie, pur essendosi laureata in Giurisprudenza, ha deciso di rinunciare ai Tribunali per lavorare insieme al marito. Una coppia davvero inseparabile. Nel tempo libero sono anche dei cosplayer. Indossano costumi e partecipano ad eventi che siano il Carnevale di Venezia, dove da tempo sono diventati delle star per via dei loro abiti stravaganti che non passano inosservati, piuttosto che i festival dei fumetti dove interpretano personaggi di fantasia.

