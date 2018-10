L'inferno di una moglie: «Mio marito giocava d'azzardo e se perdeva mi picchiava»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - «È iniziato con uno schiaffo da fidanzati, da quel gesto avrei dovuto capire l’inferno che avrei vissuto con lui e invece l’ho perdonato per la prima volta». Una storia di dolore e violenze quella subita da Roberta, una senigalliese entrata a far parte del Consiglio delle donne. Picchiata per anni, un giorno ha avuto il coraggio di andarsene. Di notte è scappata con i figli. Ora che è libera ha deciso di far parte dell’organo rosa del Comune per aiutare altre donne ad uscire dal vortice della violenza. Per aprire gli occhi a quante pensano di cambiare un marito o un compagno aggressivo. «Ci siamo sposati e per la prima volta mi ha picchiato davvero. Non uno schiaffo ma molto di più. Dei giorni era affettuoso altri mi faceva paura. Lo amavo e credevo di cambiarlo ma mi illudevo». Passano gli anni, nascono i figli, le botte aumentano. Puntuali le scuse, poi le promesse «non accadrà più». Dopo la tempesta la quiete e poi di nuovo la tempesta. «Sono riuscita a scoprire il perché di questi alti e bassi – prosegue – giocava d’azzardo. Quando vinceva era felice e premuroso con me, quando perdeva giù botte. Scaricava la sua rabbia su di me. Sono andata avanti per anni. In fondo era mio marito, il padre dei miei figli».