Mobilitazione Caritas, avviata una raccolta fondi per aiutare la piccola Giada

SENIGALLIA - La Caritas ha attivato una raccolta fondi per aiutare la piccola Giada che ha bisogno di un sostegno partecipando ai laboratori di gruppo. «Puoi nascere in una famiglia benestante e ricevere ogni cura necessaria – spiega la Caritas raccontando la sua storia - oppure in una famiglia molto umile e fragile e, nonostante i tuoi numerosi bisogni, non poter ricevere la giusta assistenza. Così è stato per Giada».

I genitori non hanno mai avuto un impiego stabile e lei è nata con una disabilità ancora non totalmente individuata. Ha un ritardo generalizzato dello sviluppo ma soffre anche di attacchi di epilessia e di altri disturbi transitori. I primi anni di vita sono stati per lei molto complessi ma, con le dovute terapie neuromotorie, ha iniziato a camminare e ha superato molte delle sue lacune funzionali. «I genitori si sono lasciati guidare in questo percorso riabilitativo dal servizio sanitario nazionale – prosegue la Caritas - che ha coperto ogni spesa, e dal sostegno scolastico. Ora però il percorso previsto gratuitamente è concluso ma Giada ha ancora bisogno di essere accompagnata. Ai genitori è stato consigliato di proseguire la terapia, facendola partecipare a laboratori in piccoli gruppi di coetanei che condividono le medesime difficoltà relazionali, precisamente dei laboratori di autoregolazione emotiva e comportamentale».

Il costo è di 115 euro mensili per i laboratori, tenuti da una psicologa in un centro specialistico privato. «L’estate potrebbe rappresentare per Giada un duro colpo – conclude la Caritas - poiché, privata anche della tutela del sostegno scolastico, potrebbe regredire e lasciarsi alle spalle tanti anni di traguardi raggiunti faticosamente. Aiutateci con il pagamento di 4 mesi di laboratori per un totale di 460 euro». La sua storia è l’ultima, in ordine di tempo, pubblicata nel sito www.ridiamodignita.it dove è possibile effettuare le donazioni.

