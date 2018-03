Il Misa preoccupa disposta per domani la chiusura delle scuole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Ancora il Misa. Situazione sempre più preoccupante, sono state fatte spostare tutte le auto dal centro, adesso via Portici Ercolani è deserta. Monitoraggio continuo ma per precauzione il sindaco Mangialardi ha disposto anche per domani la chiusura delle scuole di ogni ordine grado. E con il passare delle ore la situazione non migliore, alle 22 l'allerta è massima.