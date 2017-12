I marinai salvano il setter caduto nel fiume Misa Curata la ferita alla zampa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Strappato dalla corrente del Misa, il setter caduto nel fiume mercoledì mattina. Kim, questo il nome del cane, era destinato a morire se un cittadino, aiutato da due marinai dell’Ufficio locale marittimo, non lo avessero recuperato in fretta sfidando l’allerta meteo. Il cane aveva infatti una zampa ferita da cui perdeva sangue. Arrancava nelle gelide acque del tratto di Misa che attraversa il porto, poco distante dal mare. Pioveva, il mare era grosso e la corrente lo spingeva a fondo. In tre si sono sporti dalla banchina di levante per afferrarlo mentre tentava di avvicinarsi. Una volta recuperato è stato portato nella caserma dell’Ufficio locale marittimo dove è stato asciugato con il phon dai marinai, perché non si ammalasse. Nel frattempo è stato allertato il servizio veterinario dell’Asur che ha provveduto a curare la ferita e, tramite il microchip, ha rintracciato il proprietario che lo aveva smarrito. E’ stato felicissimo di riabbracciarlo.L’animale era stato notato camminare lungo la Statale e poi imboccare il sottopasso per raggiungere il mare. Qualcuno lo ha visto correre in spiaggia e le ultime sue tracce si sono perse quando ha raggiunto la banchina. Qui non si sa cosa sia accaduto. Probabilmente deve essere scivolato dentro il canale, nel tratto finale del Misa poco distante dal punto in cui il fiume incontra il mare. E’ stato un cittadino a lanciare l’allarme, vedendolo annaspare. Da solo non ce l’avrebbe mai fatta. Ha chiamato il 115 ma nel frattempo altri passanti hanno iniziato ad urlare e i marinai, sentendo le grida provenire dalla banchina, dove hanno gli uffici, si sono precipitati sul posto per capire cosa stesse accadendo. Immediatamente si sono attivati per aiutare il passante e insieme sono riusciti ad afferrare il cane da caccia ormai stremato. L’intervento dei vigili del fuoco non è stato più necessario. Gli uomini del comandante Cristoforo De Giuseppe e il cittadino valoroso hanno provveduto in fretta a salvarlo. Kim ora è tornato a casa con il suo padrone, dopo la brutta avventura che si è conclusa con un lieto fine.