Auto di un commerciante nel mirino: c’è il sospetto del gesto intimidatorio

SENIGALLIA - Trova le quattro ruote della macchina bucate e teme possano essere stati gli spacciatori dell’ex pescheria del Foro. È accaduto al titolare di un locale del Foro Annonario, che ieri mattina è andato a denunciare il fatto in commissariato. Una denuncia contro ignoti per danneggiamenti, perché domenica si è trovato le quattro gomme della macchina, parcheggiata sotto casa, squarciate. Un evidente gesto rivolto a lui, dal momento che le altre auto in sosta sulla stessa via non riportavano danni. Solo la sua. Per evitare episodi di emulazione, nel timore possa essere preso di mira anche da altri, il commissariato non ha indicato la via dove si è verificato l’episodio e chiesto di non divulgare le generalità del noto esercente.Le indagini sull’accaduto, che potrebbe prefigurarsi come un avvertimento, puntano ai giri di spaccio che da qualche tempo interessano l’ex pescheria del Foro Annonario dove i blitz delle forze dell’ordine sono continui. Lo stesso esercente, nel cercare di dare una spiegazione plausibile al gesto, ha riferito ai poliziotti che potrebbe essersi trattato di uno dei soliti “inquilini” della pescheria. Il motivo riconducibile al fatto che i ripetuti interventi delle forze dell’ordine fanno ritenere che qualcuno chiami per avvisarle di ciò che accade. Insomma il titolare del locale sarebbe stato visto come una spia, un confidente della polizia da punire. Per lui l’unica spiegazione possibile al danneggiamento.Probabilmente sabato devono averlo seguito dopo che ha chiuso il locale per vedere dove avrebbe lasciato la macchina. Colpirla in centro storico sarebbe stato più pericoloso perché molto più trafficato e con la presenza di telecamere. Chi ha agito potrebbe aver voluto fargli sapere che era conoscenza di dove abitasse, rendendo l’accaduto ancora più inquietante.L’ultimo blitz della polizia è dello scorso 27 marzo quando gli agenti hanno sorpreso due persone a spacciare. Il controllo aveva permesso di denunciare i due pusher e segnalare il cliente in Prefettura come assuntore di droghe. Non un caso isolato ma ordinaria amministrazione. Da mesi, quello che era un luogo di incontro, dove i pescatori vendevano i loro prodotti in una suggestiva atmosfera, è rimasto in uno stato di abbandono e in questo degrado sono comparsi tossicodipendenti e spacciatori. Con l’attenzione alta delle forze dell’ordine, anche grazie alla collaborazione dei cittadini, la vita per i pusher è diventata difficile.L’atto vandalico, che sembra intimidatorio come a voler invitare l’esercente a non impicciarsi, potrebbe rientrare nel clima esasperato che si sta vivendo soprattutto nelle ultime settimane. I commercianti sono infatti stanchi di dover dividere uno dei luoghi più belli della città con chi vende droga, rovinando la vita dei giovani che vedono arrivare per acquistarla.