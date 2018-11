Minori con birre e sigarette Fioccano le maxi multe per genitori e tabaccai

di Sabrina Marinelli

SENIGALLIA - Multati tre tabaccai, mille euro ciascuno, del centro storico, sorpresi a vendere sigarette ai minorenni. Una sanzione anche per i genitori di un 17enne a cui i vigili hanno sequestrato una bottiglia di birra. Controlli a tappeto della polizia locale sulle attività commerciali e non solo incentrati sui minorenni. Il blitz in borghese ha riguardano tabaccherie e sale giochi.