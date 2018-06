E' ospite per le vacanze Minorenne spaccia hashish in casa dei nonni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Spacciava nella soffitta dei nonni, che lo stavano ospitando per le vacanze estive. Nei guai è finito un 17enne, residente fuori regione. È stato arrestato dai carabinieri che hanno denunciato anche due coetanei senigalliesi, suoi complici. I tre minorenni, insospettabili, avevano avviato un’attività di spaccio di hashish. Per il principale responsabile l’autorità giudiziaria ha disposto, dopo l’arresto, i domiciliari a casa dei nonni nel quartiere del Vivere Verde mentre gli altri due se la sono cavata con una denuncia. Per tutti è stato ipotizzato il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.