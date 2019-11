Mezzometro non perde un colpo: è la miglior pizzeria delle Marche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Nella città delle 5 stelle Michelin (3 Uliassi e 2 Cedroni) poteva mancare la miglior pizzeria delle Marche e una tra le super top in Italia? Il vuoto è stato colmato da Pizza Awards Italia 2019 (il più prestigioso tra i premi dedicati al cibo più amato nel mondo) che ha esaltato la pizzeria Mezzometro di Alessandro e Alessio Coppari, con le sedi di Senigallia e Jesi (lungomare da Vinci e via Leopardi). Gli Oscar della pizza italiana vengono assegnati da una giuria composta da 200 giornalisti oltre che dai più importanti esperti di pizza in Italia. Pizza Awards Italia è l’unico riconoscimento della stampa nazionale che premia un’eccellenza tutta italiana – ha spiegato durante alla cerimonia di premiazione Fabio Carnevali, ideatore dell’evento - Dunque il premio di tutta la stampa specializzata. E proprio questa partecipazione trasversale è il segreto del suo successo». Il premio rappresenta una grande soddisfazione per Mezzometro, che non solo diventa capofila delle pizzerie della regione grazie al lavoro di costante studio e impegno portato avanti da Alessandro Coppari, pizzaiolo e mente del progetto, e dal fratello Alessio, ma entra anche nella classifica delle cento migliori d’Italia.La pizzzeria Mezzometro è da sempre all’avanguardia sia per il tipo di proposta gastronomica (la pizza al metro, letteralmente “su misura”) sia per la grande attenzione ai prodotti del territorio, che vengono selezionati e utilizzati sulle pizze e nei piatti con l’obiettivo di far conoscere le eccellenze delle Marche non solo ai residenti ma anche ai tanti turisti che affollano la costa e l’entroterra. Nella sua pizzeria Alessandro Coppari innova, sperimenta e accoglie i clienti con un menu divertente e sempre di altissima qualità: un approccio che gli è valso il riconoscimento come miglior pizza delle Marche, che condivide con il fratello Alessio, a capo della sede di Jesi e con tutto lo staff.Fin dal 2005 Alessandro ha deciso di dotarsi di tutti gli strumenti necessari per poter garantire un’offerta di pizze senza glutine. Per questo Mezzometro è stata eletta miglior Pizzeria Gluten Free d’Italia 2018 dal Gambero Rosso. «Siamo felicissimi, è stato premiato il nostro lavoro - concludono i fratelli Coppari - ma non possiamo che migliorare».