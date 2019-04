Mezzo rotto, l'ambulante continua a vendere senza muoversi: arriva la multa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Sorpreso a vendere abusivamente la frutta, un’ambulante sanzionato dalla Stradale fa ricorso spiegando che il mezzo era guasto. Fin qui nulla di strano se non fosse che ha aggiunto di aver venduto la merce perché altrimenti si sarebbe rovinata. Ha quindi ammesso l’abuso da solo, perdendo il ricorso. Nei giorni scorsi gli è stata notificata un’ordinanza di ingiunzione per richiedere il pagamento della multa: 500 euro.A bordo del furgone, sanzionato da una pattuglia della polizia stradale lungo l’Arceviese, nei pressi del casello autostradale, c’era un giovane siciliano residente in città. L’ambulante aveva una licenza per la vendita ma gli era stato contestato l’abuso relativo al fatto che sul territorio comunale avrebbe dovuto esercitare in forma itinerante. Erano consentite soste al massimo di un’ora. Gli agenti invece lo avevano notato fermo dalle 13.15 alle 16.