Merenda, tanta musica e karaoke: come sarà San Valentino al tempo del Covid

SENIGALLIA - C’era una volta la cena a lume di candela per San Valentino ma ai tempi del Covid si anticipa a pranzo, si trasforma in merenda e a fare da sottofondo musicale dj in consolle e karaoke. Curiosando tra le proposte dei ristoranti senigalliesi troviamo “San Valentaja” un pomeriggio d’amore da Tajamare - Osteria di Mare sul lungomare Marconi.

Due cuori, una bottiglia di vino e la cucina di mare. Si inizia alle 16.30. Oltre al solito pranzo quindi una versione pomeridiana per gli innamorati. Pranzo spettacolo di San Valentino con musica invece alla Freccia Azzurra di San Silvestro dove non mancheranno sorprese. L’intrattenimento è affidato dai Todos Locos con Demis Tardi e Ingo Singer. Al ristorante Il Tucano sul lungomare Da Vinci musica di JeJey e karaoke. Si inizia alle 12.30 e per chi non vuole pranzare c’è anche la versione cocktail bar dalle 15. Gli imprenditori della ristorazione hanno studiato formule alternative per consentire ai clienti di trascorrere ugualmente il San Valentino, pur dovendo rinunciare alla tradizionale cena.

Proprio per il fatto che i locali dovranno chiudere alle 18 il Comune ha deciso di non riproporre le luci a cuore in centro storico, che tanto successo avevano ottenuto lo scorso anno. Saltata anche la sfilata di Carnevale, per evitare assembramenti, ma si festeggia lo stesso con la digital edition in programma oggi dalle 18.30 al teatro La Fenice. Protagonisti Anna e Lorenzo Marconi, più volete celebrati e premiati al Carnevale di Venezia per i loro abiti. Il Rotary Club Senigallia con il patrocinio del Comune di Senigallia, ha deciso di celebrare i 25 anni della “Bellezza dell’Effimero” dei fratelli Marconi con una versione online del Carnevale di Senigallia. Appuntamento alle 18.30 sulla pagina Facebook del Rotary, con la diretta presentata dalla presidente Rossana Berardi. Previsto l’intervento del principe Maurice Agosti, maestro di cerimonie del Carnevale di Venezia, e di Giorgia Penzo, attrice e conduttrice della kermesse.

