Mercato, riapertura il 18 maggio: via libera all'opzione lungofiume

SENIGALLIA - Il Comune accetta l’opzione lungofiume per riaprire il mercato e, se gli ambulanti saranno tutti d’accordo, andrà bene anche il lungomare. «Per il comparto del commercio ambulante le indicazioni del governo, rispetto ai tempi e alle modalità di riapertura, necessitano di maggiore chiarezza – interviene il sindaco Mangialardi -. Da parte dell’Amministrazione comunale non c’è alcuna difficoltà ad accogliere le proposte in vista della riapertura del 18 maggio. Per esempio siamo assolutamente favorevoli alla ripresa del mercato in piazza Garibaldi. Non ci sono ostacoli al dislocamento sul lungofiume o sul lungomare – conclude il sindaco – cercheremo infatti di venire incontro a tutte le loro esigenze».

