Al mercato o nei negozi: ​borseggaitori scatenati in mezzo alla folla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Turista derubata ieri mattina al mercato mentre ad un cliente è sparito il cellulare dentro ad un negozio. Allarme borseggiatori e truffe in centro storico dove la polizia ha fermato e denunciato altri due finti sordomuti, intenti a spillare soldi in nome di un’associazione.Nella tarda mattinata di ieri una signora in vacanza in città, residente in Belgio, è stata derubata mentre si trovava al mercato. Qualcuno, approfittando del caos, ha allungato la mano nella borsa per sottrarle il portafoglio. La donna, accompagnata dalla nipote che abita nell’hinterland senigalliese, si è rivolta alla polizia locale nella speranza che qualcuno lo avesse riconsegnato almeno vuoto. Nessuno però l’aveva ancora riportato. Un furto è avvenuto anche in un negozio del centro. Un cliente in coda si è accorto di non aver più lo smartphone. Nel trambusto qualcuno deve averglielo rubato. La vittima si è rivolta alla polizia, sporgendo denuncia. Gli ultimi episodi di una serie di borseggi avvenuti in questi giorni di grande afflusso soprattutto nel centro storico.