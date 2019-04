Nei garage e al mercato: i ladri di biciclette non danno tregua

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Nuovo raid di bici nella notte tra giovedì e venerdì. Ignoti si sono introdotti in due garage nel quartiere delle Saline, poco distante dal centro commerciale di via dei Gerani. Una zona densamente abitata dove nessuno sembra essersi accorto del furto commesso in piena notte.Nei garage hanno prelevato una lussuosa bicicletta da corsa del valore di 6000 euro e una nuova e attrezzata mountain bike che il proprietario ha stimato in 1000 euro di valore. Queste le cifre riferite ieri mattina alla polizia. Sul posto, appena scoperti i furti, è intervenuta una volante del Commissariato per un sopralluogo. La mattina prima invece al mercato di piazza Garibaldi una bicicletta da donna è stata rubata con destrezza. La signora se l’era portata dietro mentre curiosava tra le bancarelle ma nemmeno questa accortezza ha tenuto alla larga i ladri di biciclette.Le è stata sottratta a pochi centimetri da sé, senza nemmeno che se ne accorgesse subito.