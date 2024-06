SENIGALLIA Un lite tra minorenni sabato notte sul lungomare Alighieri, sedata dal tempestivo intervento della polizia. Una scazzottata in spiaggia vicino ad un bar dove una ragazzina, involontariamente, è stata raggiunta da un pugno partito da uno dei due litiganti. Danni in uno stabilimento balneare, sempre nel tratto centrale della movida, dove sono stati tagliati alcuni lettini e rotto un bancone del bar. Si è riaccesa la movida sfrenata sulla riviera nella solita zona calda degli anni passati, sul lungomare Alighieri tra la Rotonda e il Ponterosso.



Il parapiglia

Gruppi di minorenni, tra cui i cosiddetti maranza, si sono affrontati all’altezza di via Lazio. E’ successo verso le tre di notte. Immediato l’intervento della polizia che, arrivata sul posto, ha placato gli animi, riuscendo a identificare alcuni di loro. Le indagini sull’accaduto sono in corso. Nessun ferito ma l’episodio ha allarmato i presenti seppure si sia tratto di tarda notte. Un copione già visto perché questo problema delle bande di minori, che si sfidano anche solo per futili motivi, come può essere uno sguardo di troppo, si registra ormai ogni estate da dopo la pandemia. Un fenomeno che non sembra trovare soluzione. La polizia era già intervenuta qualche ora prima in centro storico per fermare altri due minorenni ma, in questo caso, perché stavano cercando di rubare un casco in vendita in uno stand del raduno. Puntuale come sempre l’intervento degli agenti che hanno scongiurato il furto e identificato i responsabili. Con molta probabilità verranno denunciati alla procura dei minori. Una notte da incubo, invece, sulla riviera, come lamentano gli operatori balneari che preferiscono non esporsi in prima persona, temendo ripercussioni dalle bande fuori controllo di ragazzini. In uno stabilimento si sono registrati danni. I primi della stagione estiva appena iniziata. Ieri mattina il bagnino ha trovato diversi lettini tagliati e il bancone rotto. In un altro stabilimento nella notte sono intervenuti i carabinieri. Qui si è verificata una scazzottata tra giovanissimi e ad avere la peggio è stata una ragazzina, coinvolta suo malgrado nella colluttazione. E’ stata, infatti, raggiunta da un pugno. Si è fatta male ma non sembrava ferita. Un pessimo inizio di stagione sulla riviera dove dal prossimo weekend arriveranno le guardie armate. In realtà il servizio di vigilanza privata era in programma già da questo ma è slittato, proprio in considerazione del fatto che ci sarebbero stati già i controlli della task force.

I controlli

Da venerdì e per tutti i weekend dell’estate due guardie giurate, munite di biciclette elettriche, vigileranno sulla spiaggia nel tratto compreso tra il molo e il Ponterosso, dalle 22 alle 5 del mattino. Dalla mezzanotte è già in vigore il divieto di accedere negli stabilimenti balneari ma arriveranno prima per verificare che nelle due ore consentite non compiano atti vandalici. Si tratta di un servizio di vigilanza privata che pagheranno direttamente i bagnini per tutelare i propri stabilimenti balneari. I vigilantes monitoreranno solo la spiaggia percorrendola con le biciclette elettriche.