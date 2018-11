Maxi furto di farmaci oncologici: il blitz in meno di cinque minuti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Colpo gemello al deposito farmaceutico dell’Asur. A meno di due mesi di distanza i ladri sono tornati per rubare farmaci oncologici. Era già successo il 12 settembre scorso per un bottino stimato in oltre 150.000 euro. E’ accaduto di nuovo nella notte tra martedì e mercoledì. Sparite dalla cella frigorifera alcune scatole contenenti medicine antitumorali.