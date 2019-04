Maxi blitz nel casolare della droga: trovati stranieri con l'eroina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Un’importante operazione antidroga è stata condotta nelle ultime ore dalla polizia ed è ancora in corso. Tre le persone fermate e condotte in Commissariato, due mercoledì ed una ieri. La loro posizione verrà definita in giornata quando, probabilmente, verrà comunicato il numero esatto delle persone tratte in arresto. Il blitz è scattato alle 14 di mercoledì quando le squadre del Commissariato hanno fatto irruzione in una casa lungo la Corinaldese non lontana dal cimitero maggiore delle Grazie. Da questa perquisizione, e da successivi accertamenti, sarebbero emersi ingenti quantitativi di droga, tra cui anche eroina. Nell’abitazione controllata nei pressi del quartiere delle Grazie erano presenti degli stranieri originari dell’Africa centrale.