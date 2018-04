Mattina da incubo, 4 malori in 2 ore. E una famiglia dona un defibrillatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Quattro interventi per malori in casa ieri mattina da parte delle ambulanze del 118 che in meno di due ore hanno soccorso in casa persone che si erano sentite male. Un via vai di sirene che ha scandito la mattinata tra le 8 e le 10. Il primo pensiero va sempre al cuore quando i parenti chiamano per chiedere aiuto anche se a volte i sintomi sono simili a problemi per fortuna non gravi. Intanto la famiglia di Antonella Rossi, la commerciante scomparsa lo scorso 16 febbraio ha deciso di donare un defibrillatore ad una società sportiva della città. I fondi sono stati raccolti tra parenti e amici nonché dalla polizia. Ha contribuito anche il personale del Commissariato, dove lavora il compagno, e la Polizia Stradale. Il defibrillatore è stato consegnato alla società sportiva Arci Volley Vallone di pallavolo.